أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3462 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3030 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2597 جنيهًا.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24240 جنيهًا.

وسجلت سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 2165 دولارًا.