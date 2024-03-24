عيار 21.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد في ختام التعاملات

أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاحد.. شهد سعر الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة، ستقرارها، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

وفيما يلي يستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية» آخر تحديث لسعر الذهب وسعر المعدن الأصفر عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3462 جنيه للبيع مقابل 3428 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 3030 جنيها للبيع مقابل 3000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 2597 جنيها للبيع مقابل 2571 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم: 2025 جنيهات للبيع مقابل 2005 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل 24240 جنيه للبيع مقابل 24000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب في البورصات العالمية اليوم، وسجلت الأونصة: 2165 دولارات للبيع مقابل 2164 دولارات للشراء.