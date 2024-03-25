سعر صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

أسعار صرف الدينار الكويتي .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 151.11 جنيه للشراء، و151.48 للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 151.3 جنيه للشراء و151.6 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري نحو 151.1 جنيه للشراء و152.1 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 140.91 جنيه للشراء و151.46 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 146.79 جنيه للشراء و152.11 جنيه للبيع.