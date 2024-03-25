الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

أسعار صرف الدينار الكويتي .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد

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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم:
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 151.11 جنيه للشراء، و151.48 للبيع. 
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 151.3 جنيه للشراء و151.6 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري نحو 151.1 جنيه للشراء و152.1 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد  نحو 140.91 جنيه للشراء و151.46 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 146.79 جنيه للشراء و152.11 جنيه للبيع. 

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