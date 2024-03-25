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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الإثنين

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

أسعار صرف الدرهم الإماراتي .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد

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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد


وتؤصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الاماراتي اليوم:
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو  12.66 جنيه للشراء و  12.70 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 12.69  جنيه للشراء و 12.70  جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد نحو  12.40  جنيه للشراء و  12.69 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 12.64  للشراء و  12.69  جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو   12.68 جنيه للشراء و 12.70 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي  12.65  جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع  

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