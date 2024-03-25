سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الإثنين

أسعار صرف الدرهم الإماراتي .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وتؤصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الاماراتي اليوم:

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.66 جنيه للشراء و 12.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.70 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد نحو 12.40 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 12.64 للشراء و 12.69 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 12.68 جنيه للشراء و 12.70 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 12.65 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع