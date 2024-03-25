قوات الاحتلال تقتحم عدد من منازل الفلسطينيين وتطلق الرصاص فجر اليوم

تستمر أعمال قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية اللاإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث داهمت، فجر اليوم الاثنين الموافق 15 رمضان/ 25 مارس، عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وداهمت عددا من منازل المواطنين قرب ملعب العقبة وفتشتها واستجوبت قاطنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، فجر اليوم أيضًا، في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، بأنه اندلع مواجهات عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات، بينما اقتحم الجنود عددا من المنازل في المخيم.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من الليلة، في بلدة سيلة الظهر وقرية عربونة، بينما تم اقتحام قرى أخرى بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقرية عربونة شمال شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات، دون أن يبلغ عن إصابات .

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى منها: دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وفقوعة، وجلبون، والفندقومية بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن.