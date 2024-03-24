15 رمضان.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 22 الصغرى 14

الوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 22 الصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 24 الصغرى 16

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 11

جنوب الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 14

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.