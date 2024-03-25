الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: العلاقات بين الأهلي والهلال عادت رائعة

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن العلاقة دائمًا بين الأندية المصرية والسودانية كانت رائعة، وعلاقة الأهلي والهلال السوداني رائعة للغاية، مشيدًا بالزيارة التي قام بها وفد نادي الهلال إلى مقر القلعة الحمراء بعد توتر العلاقات في آخر عامين وتقديم شكاوى من جانب النادي السوداني إلى الكاف.

txt

الصفقة الجديدة تظهر في تدريبات الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "علاقة الأهلي مع الهلال دائما كانت رائعة، وايضا الزمالك مع المريخ السوداني".

وأضاف: "الهلال قدم شكاوى ضد النادي الأهلي وجماهيره بعد لقاء الفريقين الأخير في دوري أبطال إفريقيا، كما قامت إدارة الزمالك السابقة باستقال وفد من النادي السوداني في تلك الفترة وسط اتهامات بتحريضهم ضد الأهلي".

وأكمل: "الأهلي استقبل وفد الهلال السوداني بشكل رائع، وعرض عليهم أي مساعدات في ظل الظروف التي تمر بها السودان حاليا".

وزاد: "عندما غابت الفتن والتحريض، عادت العلاقات الجيدة بين الأهلي والهلال".

الجريدة الورقية