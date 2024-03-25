الإسماعيلي يمنح خليفة حفتر الرئاسة الشرفية للنادي

منح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الرئاسة الشرفية ودرع النادي إلى اللواء خالد خليفة حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية.

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وحرص المهندس نصر أبو الحسن على رفع قميص للنادي يحمل أسم اللواء خالد حفتر وسط اهتمام إعلامي كبير وحضور جماهيري مكثف.

جاء ذلك قبيل انطلاق المباراة الودية التي جمعت الإسماعيلي مع أهلي بنغازي المقامة على ملعب الشهداء بنينا الدولي في إطار احتفالات النادي بمئويته التاريخية.

وكان المهندس نصر أبو الحسن قد وقع برتوكول تعاون مع النادي الليبي والذي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.