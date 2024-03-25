حريق يلتهم مخزن لعب أطفال بسبب ماس كهربائي بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج إندلاع حريق بغرفة مستغلة مخزن لعب أطفال في شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من خمس طوابق بسبب ماس كهربائي من مروحة السقف نتج عنه إحتراق محتويات الغرفة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بدائرة القسم دون حدوث إصابات .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بداخل غرفة بشقة بالطابق الثالث لمنزل مكون من 5 طوابق مستغلة مخزن لعب أطفال ومؤجرة إلى "محمد . خ . ع . م" 53 سنة صاحب محل لعب أطفال ومقيم دائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات .





وبسؤال مستأجر الشقة قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من مروحة سقف بالغرفة ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .