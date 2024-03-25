بعد إصابتها بالسرطان..رسائل دعم وحب من مشاهير العالم لـ "كيت ميدلتون"

تالقت “كيت ميدلتون”، أميرة ويلز، الكثير من رسائل الدعم من مشاهير وقادة دول حول العالم، بعد إعلانها منذ أيام عن إصابتها بالسرطان، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية تسببت في اختفائها.

مشاهير ودول العالم يدعمون كيت ميدلتون:

وجه الأمير هاري ووزوجته ميغان ماركلرسالة لدعم لـ “كيت ميدلتون” ، بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، حيث قالا في بيان صدرعنهما: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بخصوصية وسلام".

'We wish health and healing for Kate and the family'



The Duke and Duchess of Sussex, Harry and Meghan, respond to the news that the Princess of Wales is having treatment for cancer.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/3yIwig7xXg — Sky News (@SkyNews) March 22, 2024

دعم “الملك تشارلز الثالث" برسالة ، حيث أكد المتحدث باسم قصر باكنغهام في بيان للصفحة السادسة، إن الملك فخور بشجاعة كيت ميدلتون وطريقة تحدثها والشكل الذي ظهرت فيه، مؤكدا أن هناك اتصال مستمر من الملك مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية، لتقديم حبهما ودعمهما للعائلة بأكملها.

نشرت الممثلة البريطانية “كاثرين زيتا جونز”، صورة لأميرة ويلز عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”وعلقت قائلة:": "ويلز والعالم معك صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز. الحب لك دائما".

شاركت الممثلة “جوان كولينز” عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام"، صورة من لقاء جمعها بـ كيت في عام 2017 في حفل رويال فارايتي وقالت إنها تتمنى لها الشفاء العاجل".

الممثلة الكوميدية الشهيرة “أوليفيا مون”، وجهت رسالة لدعم الأميرة كيت ميدلتون ، فكتبت "شكرًا لك على إظهار معنى القتال والأصرار من أجل نفسك ومن أجل عائلتك. أتمنى لك كل التوفيق"

جيمس ميدلتون، الأخ الأصغر كيت ميدلتون، وجه رسالة ملهمة لها عبر حسابه على "انستجرام"، فكتب: "على مر السنين، تسلقنا العديد من الجبال معًا. كعائلة، سوف نتسلق هذا الجبل معك أيضًا".

صرح رئيس الوزراء الاسترالي “أنتوني ألبانيز” من جهته : "إنه وجميع الاستراليين مع أميرة ويلز وعائلتها في أعقاب أنباء تشخيصها بالسرطان،لقد أظهرت أميرة ويلز شجاعة استثنائية" وعبرعن تمنياته لها بالشفاء التام والعاجل.

دعم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” كيت ميدلتون عبر موقع “إكس”: "كل الحب والدعم من البلاد بأسرها لأميرة ويلز في ظل مواصلتها تعافيها"، معبرا عن تمنياته لها بالشفاء التام والعاجل.".

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

يذكر أن أعلنت “ كيت ميدلتون” إصابتها بالسرطان، قائلة: "في يناير الماضي، خضعت لجراحة كبيرة وناجحة في البطن في لندن، في نفس الوقت الذي اعتقد الأطباء فيه أن حالتي غير سرطانية، وحينها تمت الجراحة بنجاح، ولكن اكتشفت بعدها إصابتي بالسرطان الأمر الذي تسبب لي في صدمة هائلة، ولكني أخضع حاليًا للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي وأصبحت بخير وصحتي تتحسن كل يوم".