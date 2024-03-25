أهلي 2003 يهزم سيراميكا بثنائية في دوري الجمهورية للشباب

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2003 فاز خارج ملعبه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

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جاءت ثنائية فوز الأهلي برأسيتين في الشوط الثاني، الأولى عن طريق إسلام عبد الله في الدقيقة 58 بعد ركلة ركنية وصلته من أحمد أشرف، وجاءت الثانية عن طريق أحمد أشرف الذي تابع كرة عرضية مميزة من محمد وائل وأسكنها الشباك.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: محمد وائل - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله - مازن أسامة.

الوسط: أحمد طعيمة - مصطفى أبو الخير - أحمد وحيد - أحمد أشرف.

الهجوم: علي نادر - عبد الرحمن شريف.

وشارك محمود حمدي بدلًا من عبد الرحمن شريف، وطارق فوزي بدلًا من أحمد أشرف، ويوسف عبد الحفيظ بدلًا من أبو الخير، ومحمود لبيب بدلًا من أحمد وحيد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 57 نقطة، ليواصل صدارة الترتيب، وسجل الفريق 49 هدفًا، مقابل 21 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.