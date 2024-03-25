فوز الشهيدة ميار الإعدادية بنات بالمركز الأول في نهائي منافسات أوائل الطلبة

حصد فريق مدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي شمال قنا، اليوم الأحد، المركز الأول في نهائي منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024م، والتي جرت منافساتها بين 20 فريقا من المدارس الإعدادية بإدارة نجع حمادي التعليمية، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، و عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

من جانبه، هنأ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، الفريق الطلابي الفائز والممثل لمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات، وتمني لهم التوفيق والسداد في المنافسات علي مستوي المديرية، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والجد والاجتهاد للحصول علي مركز متقدم خلال المنافسات علي مستوي المديرية.

كما قدم شكره وتقديره، للقائمين على إعداد وتقييم أسئلة المسابقة من الموجهين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية، لجهودهم في خروج المسابقة بالمظهر الحضاري اللائق والشفافية في الإعداد والتقييم، مقدما شكره أيضا لمنفذي المسابقة والمتمثلين في توجيه التربية الاجتماعية بقيادة أحمد محمد حسن الموجه الأول، و الأمير نور جهلان رئيس قسم التعليم الإعدادي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام للتغطية الإعلامية لمنافسات المسابقة، ولكل من شارك وساهم في تنفيذ المسابقة، التي جرت منافساتها علي مدار 7 أيام بقاعة اجتماعات ديوان الإدارة التعليمية بنجع حمادي.