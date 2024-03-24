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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين الشحات يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

بوابة الوفد الإلكترونية

تأكدت جاهزية حسين الشحات ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض مباراة سيمبا التنزاني التي تقام يوم الجمعة المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات جولة الذهاب بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الشحات في مران الأهلي مساء اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد تخلصه من التقلصات العضلية التي أبعدته عن معسكر المنتخب الوطني.

وخاض الشحات مران الأهلي بصورة طبيعية بينما اكتفى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بالتدريبات التأهيلية في ظل إصابته في العضلة الخلفية.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتصعيد بعض الناشئين لسد النقص العددي في تدريبات الفريق لغياب الدوليين.

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