الأونروا: إسرائيل ترفض إرسال قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال قطاع غزة

أكد رئيس وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال قطاع غزة.



وأضاف لازاريني - على حسابه على "إكس" - " الأونروا - وهي شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين - محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع " على الرغم من المأساة التي تتكشف تحت أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال، هذا أمر شائن ومقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان .. ويجب رفع هذه القيود".

وتابع "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة.. وبمنع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة ستدق بشكل أسرع نحو المجاعة ، وسيموت عدد أكبر من الجوع والجفاف ونقص المأوى.. وهذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية".



