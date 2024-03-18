الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: إسرائيل هى من رفضت دخول مفوض الأونروا إلى رفح الفلسطينية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، أنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يسمح له بذلك.

ورد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال المؤتمر صحفي  مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، قائلا إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق.

وشدد شكري على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

مواد متعلقة

أسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين 18-3-2024

رئيس الوزراء الأيرلندي يطالب واشنطن بوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية: تنسيق وتعاون قائم بين مصر والأونروا

مفتي الجمهورية: روح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة
الجريدة الورقية