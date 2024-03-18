وزير الخارجية: إسرائيل هى من رفضت دخول مفوض الأونروا إلى رفح الفلسطينية

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، أنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يسمح له بذلك.

ورد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال المؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، قائلا إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق.

وشدد شكري على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.