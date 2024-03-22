فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي "فيله تافيو" استئناف بلاده تقديم التمويل لوكالة الأونروا.

وكانت أعلنت فنلندا وعدة دول من بينها الولايات المتحدة تعليق تمويل الأونروا، بزعم ضلوع موظفين بالوكالة بأحداث السابع من من أكتوبر "طوفان الأقصى".

وكانت طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات كيان الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

وأدانت حركة "حماس" تحريض الكيان على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، بينها منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وكانت حذرت الأمم المتحدة من عواقب وخيمة تهدد اللاجئين الفلسطينيين ما لم يتم إعادة تمويل وكالة "الأونروا" على الفور.

وقالت الأمم المتحدة، إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الأونروا بتجميد تبرعاتهم قد يحرمها من أكثر من 51 في المئة من دخلها المتوقع لعام 2024، ما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.