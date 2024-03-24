طريقة عمل الأرز المكسيكي بالهالبينو اللذيذ

الأرز المكسيكي من الوصفات السهلة التي يمكنك تحضيره بدلًا من الأرز العادي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- فلفل أخضر : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- فلفل أحمر : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- أرز بسمتي : كوب (مغسول ومصفى)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- مرق دجاج : كوب

- فلفل الهالبينو : حسب الرغبة (للتزيين)

- الفاصوليا الحمراء : حسب الرغبة (للتزيين)

- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر صغير على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الفليفلة الحمراء، والخضراء.

بهري المكونات بالملح، وبودرة الثوم، والبابريكا، والفلفل الأسود.

أضيفي صلصة الطماطم، وحركي، ثم أضيفي كوب الأرز وقلبيه مع باقي المكونات في القدر حتى تتوزع جيداً.

أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة، وصبي مرق الدجاج.

غطي القدر، واتركي الأرز حتى ينضج ويتفلفل.