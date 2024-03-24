طريقة عمل الأرز المكسيكي بالهالبينو اللذيذ
الأرز المكسيكي من الوصفات السهلة التي يمكنك تحضيره بدلًا من الأرز العادي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.
طريقة عمل الأرز المكسيكي
المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- فلفل أخضر : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)
- فلفل أحمر : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)
- ملح : ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة
- أرز بسمتي : كوب (مغسول ومصفى)
- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)
- مرق دجاج : كوب
- فلفل الهالبينو : حسب الرغبة (للتزيين)
- الفاصوليا الحمراء : حسب الرغبة (للتزيين)
- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (للتزيين)
طريقة التحضير
- سخني الزيت النباتي في قدر صغير على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي الفليفلة الحمراء، والخضراء.
- بهري المكونات بالملح، وبودرة الثوم، والبابريكا، والفلفل الأسود.
- أضيفي صلصة الطماطم، وحركي، ثم أضيفي كوب الأرز وقلبيه مع باقي المكونات في القدر حتى تتوزع جيداً.
- أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة، وصبي مرق الدجاج.
- غطي القدر، واتركي الأرز حتى ينضج ويتفلفل.
- اسكبي الأرز المكسيكي بطبق التقديم، وقدميه ساخناً، وزيني بفلفل الهلابينو الحار، والفاصولياء الحمراء، ورشة من الكزبرة الخضراء المفرومة بحسب الرغبة.