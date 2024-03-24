يمنع جلطات الدم ويحمي من الأورام.. فوائد تناول الكرفس

من بين مجموعة متنوعة من الخضر التي يستهلكها الإنسان، ربما يكون الكرفس هو الأكثر أهمية من حيث مجمل خصائصه المفيدة المواد القيمة الموجودة في الكرفس متوازنة تمامًا وسهلة الهضم - وبالتالي فإن استخدامه له تأثير تطهير نشط وتجديد وتقوية عامة على الجسم.





هذا النبات غني بالفيتامينات، على سبيل المثال ساق واحد من الكرفس يحتوي على 6-7٪ من الجرعة اليومية من فيتامينات A وC، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات B1، B2، K وPP، وكذلك المعادن مثل الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور.

ويحتوي على الكرفس والصوديوم العضوي، الذي يمكن أن يحل محل الملح العادي - لا يوجد أي نبات آخر لديه هذه القدرة وفي الوقت نفسه، لا يترسب ملح الكرفس في المفاصل، وبالتالي لا يؤدي إلى الأمراض التي تسببها الأطعمة المالحة العادية.

يوصى بالاستهلاك المنتظم للكرفس وعصيره لعلاج الحساسية والالتهابات ونزلات البرد وأمراض الغدة الدرقية والجهاز البولي التناسلي كما يساعد الكرفس على خفض ضغط الدم وتقوية عضلة القلب وجهاز المناعة بشكل عام.

ويجب بالتأكيد أن يأكله الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط عصبي وجسدي متزايد، وعصير الكرفس ينظف الدم من السموم، ويمنع تكون جلطات الدم، والأورام، والقروح والكرفس الطازج، حتى بكميات صغيرة، يمكن أن يحسن حالة بشرتك وشعرك يتمتع الكرفس أيضًا بالقدرة على تحييد المواد المسرطنة الموجودة في دخان التبغ.

يحظى الكرفس أيضًا بشعبية كبيرة بين خبراء التغذية لمساعدته الفعالة في إنقاص الوزن وبما أن هذا النبات يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، فإنه يصنف على أنه طعام “ذو سعرات حرارية سلبية”، أي أنه يجعل الجسم ينفق سعرات حرارية في هضمه أكثر مما يأخذه.

وسلطة الكرفس هي وسيلة رائعة للحفاظ على شهيتك تحت السيطرة وعدم الشعور بفقدان الطاقة الذي يحدث غالبًا عند اتباع الحميات الغذائية.