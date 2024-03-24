الإثنين 25 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعترافات المشتبه به في الهجوم على قاعة  كروكوس

بوابة الوفد الإلكترونية

اعترف داليرجون ميرزويف، المشتبه به في الهجوم على قاعة مدينة "كروكوس"، بجميع التهم الموجه إليه، حسبما صرحت الخدمة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو لوكالة "سبوتنيك".

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مشتبهو هجوم كروكس  يصلون محكمة موسكو الجزئية

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تقارير: لماذا هرب مرتكبو هجوم كروكس على غير عادة داعش؟

وذكرت المحكمة: "شارك ميرزويف، ضمن جزء من مجموعة منظمة مسلحة، في إطلاق النار على المواطنين الروس الذين كانوا في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، وبعد ذلك أشعل المتهم النار في مبنى واعترف ميرزويف بذنبه كاملا".

وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات وردت في قرار محكمة "باسماني" في موسكو بشأن اعتقال ميرزويف.


تتواصل تداعيات الهجوم المروع الذي طال قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو يوم الجمعة الماضي، وتبناها تنظيم داعش، حيث وصل أول مشتبه بمشاركتهما في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد.

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتقال المشتبه بهم الأربعة بتنفيذ الهجوم في مقاطعة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضا أن المشتبه بهم في هجوم موسكو الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية.

 

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