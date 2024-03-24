أحمد موسى: نحتاج لـ90 ألف مشجع باستاد العاصمة الإدارية في مباراة مصر وكرواتيا

قال الإعلامي أحمد موسى "استاد مصر بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية يحتاج إلى تواجد 90 ألف مشجع، خلال مباراة مصر وكرواتيا النهائية، يوم الثلاثاء المقبل، بقيادة حسام حسن والذي بدأ مشواره بالفوز على نيوزيلندا في الدور نصف النهائي بالبطولة".

مصر دولة كبيرة وتستعد لتدشين بطولات دولية كبيرة



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم:"مصر دولة كبيرة وتستعد لتدشين بطولات دولية كبيرة الفترة المقبلة"، مشيدا بمظهر استاد العاصمة الإدارية الذي افتتح خلال مباراة مصر ونيوزيلندا أمس الأول.

وأشاد أحمد موسى، بأداء مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، قائلاً "هتلاقوه مستقبله في الدوري الإسباني أو الإنجليزي قريبا وهو يستحق ذلك"، موضحا أن هناك حالة من الحزن على لاعب المنتخب والأهلي إمام عاشور الذي أصيب في الكتف خلال مباراة نيوزيلندا.