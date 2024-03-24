واعظة بالأوقاف: من يوقع بين الزوجين لن يدخل الجنة

قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن كثير لما تحدث مشكلات بين الزوجين، فيتحدث أحدهما مع أهله أو اصدقائه، لافتا إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "ليس منا من خبب إمراة على زوجها".

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مودة ورحمة"، أحد برامج الديجيتال المذاع على منصات قناة "الناس": "التخبيب معناه التوقيع بين الزوجة والزوجة، وعلشان كده لما نحكى لحد لازم يكون عنده حكمة فى تصرفاته ويعرف يحل المشكلة ولا يعقدها".

وتابعت: "لما تحصل مشكلة لازم نحاول نحلها مع بعض الأول، ولو وصلنا اننا ندخل حد يبقى لازم يكون عنده حكمة".

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

