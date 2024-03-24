وكيل إم جي يعلن تخفيضات تصل إلى 260 ألف جنيه على جميع الموديلات

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، موديل 2024 والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم. وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات: "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة "إم جي hs".

وفقاً لقائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي موديل 2024 شهدت انخفاضاً في الأسعار.

وتصل التخفيضات الجديدة على أسعار سيارات إم جي موديل 2024 إلى 260 ألف جنيه وفقاً للقائمة الصادرة عن "المنصور للسيارات".

وتضمن "المنصور للسيارات"، أسعار سيارات إم جي حتى 15 يونيو القادم، على أن يتم رد الفارق للعملاء حال انخفاض الأسعار وذلك بحسب القائمة التي أخطرت بها شركة المنصور شبكة موزعيها المعتمدين منذ قليل.

أسعار سيارات إم جي 2024 في مصر

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

أسعار سيارات إم جي الجديدة بعد التخفيضات

أسعار سيارات إم جي الجديدة بعد التخفيضات

أسعار سيارات إم جي القديمة

أسعار سيارات إم جي القديمة

مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات إم جي

مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات إم جي

السيارة RX5 Plus

وتعد السيارة RX5 Plus هي أحدث سيارات إم جي في مصر، وتقدم السيارة إم جي RX5 Plus الجديدة بمحرك تيربو قوي بقوة 1.5 لتر يتوافق مع ناقل حركة مزدوج القابض ب 7 سرعات يعطي 171 حصانا عند 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، بالإضافة إلى ميزة مثبت السرعة.

كانت شركة المنصور للسيارات قد طرحت السيارة The RX5 Plus، لأول مرة في مصر خلال شهر يوليو الماضي، إذ تعد تجسيداً لسيارة RX5 الشهيرة، ولكن بمميزات تكنولوجية أكثر تقدما ولغة تصميم محسنة وأداء من الدرجة الأولى.