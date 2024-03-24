استقرار سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم الأحد في ختام التعاملات

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد بنهاية التعاملات، سجل يعر الدينار الكويتي خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا، مقابل الجنية المصري، عند 151.06 جنيه للشراء، و151.54 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدينار الكويتي، واسعار العملات خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.49 جنيه للشراء، و46.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 58.58 جنيه للشراء، و58 جنية للبيع.

واستقر الدينار الكويتي اليوم عند 151.06 جنيه للشراء، و151.54 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية نهاية التعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.49 جنيه للشراء، و46.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 58.58 جنيه للشراء، و58.77 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.77 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.39 جنيه للشراء، و12.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.69 جنيه للشراء، و30.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.28 جنيه للشراء، و30.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 123.33 جنيه للشراء، و123.69 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 120.75 جنيه للشراء، و121.11 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 65.48 جنيه للشراء، و65.85 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.43 جنيه للشراء، و6.44 جنيه للبيع.



