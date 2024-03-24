حكم بالسجن المشدد لمُدانين بتزوير محررات رسمية بالمعادي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين بالتزوير في محررات رسمية في منطقة المعادي.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغني العتبلي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيد.



كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير في أوراق رسمية في منطقة المعادي.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 10563 لسنة 2023 جنايات المعادي والمقيدة برقم 3266 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهمين «أحمد.و، أحمد م» بالتزوير في محررات رسمية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة