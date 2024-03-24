سباليتي يعلن تشكيل إيطاليا في ودية اليوم أمام الإكوادور

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية أمام الإكوادور مساء اليوم الأحد خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ويلعب منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل مكون من..

فيكاريو، دارميان، مانشيني، باستوني، بيلانوفا، جورجينيو، باريلا، ديماركو، زانيولو، بيليجريني، راسبادوري.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد الإكوادور:

تقابل منتخب إيطاليا أمام نظيرة الإكوادور في مواجهتين سابقتين فقط، حيث شهدت المباراة الأولى فوز المنتخب الإيطالي بثنائية نظيفة سجلهم كريستيان فييري في نهائيات كأس العالم 2002.



وحسم التعادل بينهما في المباراة الثانية الودية الدولية بهدف لكل منهما بتوقيع اللاعب لوكا توني للمنتخب الايطالي، فيما احرز هدف منتخب الإكوادور اللاعب مارلون ايوفى.