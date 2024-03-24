وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الاحد فى مستشفى الفيوم العام ، متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي الاوسطي باتجاه الفيوم ، وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الفهمية بمركز طاميه ، بعد وفاة الشاب عبدالله محمد أحمد يحي ، صاحب الـ20 عاما، متأثرا بإصابته في الحادث .

كان الحادث قد وقع يوم الأربعاء الماضى عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي الاوسطي باتجاه مدينة الفيوم ، بالانتقال والفحص تبين إصابة عبدالله محمد احمد يحيى 20 سة ، باشتباه ما بعد الارتجاج،تم نقله الى المستشفى الا انه لفظ انفاسه الاخيرة اليوم متأثرا .تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط - الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق. تم نقل المصابي الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة -أسيوط الغربي بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور اجهزة الامن وسيارات الاسعاف , وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم وليد إدريس ، 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجس، ومحمود سالم 44 سنه مصاب بكسر بالقدم اليسرى ، و عاشور عيد 55 عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمد رمضان 44 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم . كم أصيب صلاح عبد المقصود 60 عاما بكسر مضاعف في الكتف الأيمن ، محمود عبد العاطي 61 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، رمضان عبد الوهاب 39 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم . تم نقل المصابين للمستشفى المركزى فى طاميه .

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.