الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط 5 متهمين باصطناع تراخيص القيادة بمقابل مادي

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، 5 متهمين بينهم 3 مسجلين خطر، بتهمة اصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية في محافظة الجيزة.

أفادت الوزارة، في بيان لها، بأن المتهمين ضٌبطوا بحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير، و إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة، و عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات، فضلاً عن المحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها

 

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