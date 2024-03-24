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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بسمة بوسيل: حلم العودة لـ تامر حسني هيتحقق (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق من زوجها السابق تامر حسنس  فُهمت بصورة خاطئة.

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وأضاف بسمة بوسيل خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق.

بعد الطلاق تحررت من أمور عديدة

وأوضحت أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم «صعب ومتعب جدًا».

وأشارت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: «في حاجات مكنتش أقدر أعملها لإني مشغولة جدًا».

وأشارت إلى أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدا».

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