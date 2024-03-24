الأحد 24 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بسمة بوسيل تكشف كواليس بداية احترافها للغناء (فيديو)

الفنانة بسمة بوسيل
الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني السابقة

قالت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني السابقة، إن البدايات في احترافها فن الغناء كانت من خلال مسابقات «ستار أكاديمي»، موضحة: «حلم احتراف الغناء والنجومية والشهرة.. كان حلم طفولي بالنسبة لي ومكنتش عارفه أشوفه بصورة كبيرة»

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 مكنتش متمسكة بحلمي 

وأضافت بسمة بوسيل، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، مساء اليوم : «روحت مسابقة ستار أكاديمي وعملت كل اللي نفسي فيه لكني مكنتش متمسكة بحلمي أوي وده خلاني أشوفه حلم طفولي».

وتابعت بسمة بوسيل: «في ستار أكاديمي كنت على علم مبدأي بأني ذاهبة لأتعلم وكنت أتمنى الفوز ولكني شعرت وقتها بأن فرصتي في النجاح ضئيلة للغاية»، مضيفة: «قولت مش مشكلة لو مكسبتش والتجربة أهم وكأني رايحة كورس مكثف في الغناء».

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