بسمة بوسيل تكشف كواليس بداية احترافها للغناء (فيديو)

قالت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني السابقة، إن البدايات في احترافها فن الغناء كانت من خلال مسابقات «ستار أكاديمي»، موضحة: «حلم احتراف الغناء والنجومية والشهرة.. كان حلم طفولي بالنسبة لي ومكنتش عارفه أشوفه بصورة كبيرة»

مكنتش متمسكة بحلمي

وأضافت بسمة بوسيل، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، مساء اليوم : «روحت مسابقة ستار أكاديمي وعملت كل اللي نفسي فيه لكني مكنتش متمسكة بحلمي أوي وده خلاني أشوفه حلم طفولي».

وتابعت بسمة بوسيل: «في ستار أكاديمي كنت على علم مبدأي بأني ذاهبة لأتعلم وكنت أتمنى الفوز ولكني شعرت وقتها بأن فرصتي في النجاح ضئيلة للغاية»، مضيفة: «قولت مش مشكلة لو مكسبتش والتجربة أهم وكأني رايحة كورس مكثف في الغناء».