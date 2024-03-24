الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السعودية وطاجيكستان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

تترقب الجماهير السعودية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

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ويرغب الأخضر السعودي في تكرار الانتصار على طاجيكستان، خاصة بعدما فاز عليه في المباراة الماضية والتي كانت على الأراضي السعودية بهدف نظيف سجله ياسر الدوسري.

موعد موقعة طاجيكستان والسعودية

من المقرر انطلاق موقعة السعودية أمام طاجيكستان في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المواجهة التي يشهدها الملعب المركزي بديشانب.

القنوات الناقلة لمواجهة طاجيكستان والسعودية

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية و ssc السعودية، عن نقلهما لموقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني.

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