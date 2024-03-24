أوديجارد يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي

يتألق مارتن اوديجارد نجم وسط فريق ارسنال مع فريقه هذا الموسم ويقدم مستويات مميزة مع المدفعجية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر اوديجارد احد العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب مايكل ارتيتا مدرب ارسنال ويحمل شارة القيادة.

وأثبت اوديجارد هذا الموسم قدارته الكبيرة مع ارسنال وتفوق على جميع اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق اوديجارد على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث غدد المرات التي حصل فيها على جائزة الأفضل في المباراة.

لم يحصل اي لاعب أكثر من اوديجارد على جائزة اللاعب الأفضل في المباراة أكثر من اوديجارد المتوج بها في 11 مرة حتى الآن.

واسهم النجم النرويجي في صدارة ارسنال لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف مع ليفربول أقرب ملاحقيه.