هالاند : اوديجارد سيكون إضافة هائلة للسيتي

أكد نجم هجوم نادي مانشيستر سيتي ومنتخب النرويج ايرلينج هالاند ان أنضمام زميله في منتخب النرويج وقائد الارسنال مارتن اوديجارد إلى صفوف مانشيستر سيتي ان حدثت في المستقبل ستكون إضافة هائلة للسيتي .

وفي تصريحات قبل مواجهة النرويج مع منتخب جمهورية التشيك الودية ضمن أجندة الفيفا قال ايرلينج هالاند عندما سئل عن رأيه في أهم لاعبي من الممكن أن ينضم لمانشيستر سيتي من زملائه في منتخب النرويج : لا شك انه مارتن اوديجارد فهو لاعب كبير سيمنح فريقنا قوة غير عادية ويجعل لنا اليد العليا في الكثير من المباريات الحاسمة خاصة امام الفرق الكبرى في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أوربا.

وأضاف: بالقطع امر غير واقعي انضمام اوديجارد للسيتي بعد تمديد تعاقده مع الارسنال لعامين اخرين ونحن نملك لاعبين كبار في السيتي وعلى أعلى مستوى .

وعن المنافسة مع الارسنال على لقب الدوري الانجليزي قال هالاند : لدينا هدف واضح هو الحصول على لقب الدوري مازال هناك عشرة مباريات ونحن خلف الارسنال بنقطة واحدة و أرى اننا المرشحين للحصول على اللقب .

وقدم اوديجارد مستويات رائعة مع الارسنال منذ انتقاله اليه قبل عامين قادما من ريال مدريد ومنحه مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال شارة قائد الارسنال قبل انطلاق الموسم الماضي وبالفعل قاد المدفعجية للمنافسة بقوة على لقب الدوري الانجليزي .