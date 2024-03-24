الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نتنياهو يزعم: "لقد قضينا على هامان وسنقضي على السنوار وسندخل رفح"

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، في مراسم تلاوة سفر استير التقليدية بمناسبة عيد المساخر "بوريم" في قاعدة للشرطة العسكرية، قائلا “اليوم في بلاد الفرس العصرية إيران ظهر عدو لدود جديد لنا وهو نظام الملالي الذي يريد محو الدولة اليهودية”.

وأضاف “لقد رأينا ماذا فعلته إحدى أذرع هذا العدو، إنها حماس التي ارتكبت في ال 7 من أكتوبر جرائم نكراء وصفها الرئيس الأمريكي بايدن بالشر المطلق” .

وتابع “ من المستحيل ان ننتصر على الشر المطلق ونبقيه في مكانه في رفح، كما كان في قديم الزمان، وكما فعل اجدادنا اننا نتكاتف ونقاتل وننتصر” .

واختتم “ سندخل رفح وسنحقق النصر المطلق، لقد قضينا على هامان وسنقضي أيضا على السنوار”.

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