محافظ شمال سيناء يتفقد إعداد وجبات الإفطار للفلسطينيين

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إعداد وجبات الإفطار للأسر النازحة في قطاع غزة، وذلك في مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

أكد المحافظ على قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40 ألف رغيف خبز طازج عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز، فضلًا عن تجهيز السلات الغذائية، وإيصالها الي النازحين في قطاع غزة، لافتا الي قيام مؤسسة مصر الخير بإعداد 9 الاف وجبة إفطار و20 الف وجبه سحور و40 الف رغيف خبر يوميا لأهالي القطاع.

وجه المحافظ الشكر إلى المتطوعين بالهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة في المركز من خلال إنتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلي أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع إستراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.