عاجل
الحكومة تزف بشرى عن خفض أسعار السلع (فيديو)
الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

حدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

أسلحة نفسية لمواجهة تحديات الثانوية العامة 2024

6 معايير لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم بمراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا.

ونبه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق الطلاب. 

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية" أثناء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

ونبه وزير التربية والتعليم بالتشديد على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 

  1. مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
  2. أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة.
  3. أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير قابلة للتأويل.
  4. التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
  5. الابتعاد عن التعقيد في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم  4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024. 

وتضع المديريات التعليمية جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في كل محافظة على حدة، مع الالتزام بموعد البدء والنهاية الذي حددته وزارة التربية والتعليم. 

مواد متعلقة

حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية الدراسية في المدارس

جامعة حلوان تقيم الليلة الرمضانية الخميس المقبل

استخدام تقنية الباركود في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تشديدات على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني في شهر رمضان

ألسن عين شمس تطلق قافة خيرية لدار أيتام بالقاهرة

ابتسام تميم تحصل على الدكتوراه في "تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات العربية"

أسلحة نفسية لمواجهة تحديات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم يجتمع مع مديرى الإدارات التعليمية في الشرقية
الجريدة الورقية