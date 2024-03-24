بين الهدنة والاقتحام.. صفقة لإطلاق سراح 700 فلسطيني مقابل 40 رهينة

تزامنا مع تزايد الأنباء بشأن اقتحام رفح الفلسطينية، ترددت أنباء بشأن تدشين صفقة جديدة لإطلاق سراح 700 فلسطيني مقابل 40 رهينة إسرائيلية.

وقالت الإذاعة العبرية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح نحو 700 أسير فلسطيني مقابل 40 رهينة.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مديرا الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية غادرا قطر، بعد محادثات حول الهدنة في قطاع غزة.



نتنياهو: عازمون على دخول رفح



وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وقال: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان (هامان وفق اللغة العبرية يعني العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير) وسنقضي على السنوار أيضا".

وقالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.

بينما حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الإقدام على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة "أنه قد تكون هناك "عواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدماً في غزو رفح المخطط له".