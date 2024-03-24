شباب الصحفيين: لقاء الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة حمل 5 رسائل مهمة عن قطاع غزة

أكدت جبهة شباب الصحفيين على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة في القاهرة اليوم والذي تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية والتركيز على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد : "مصر السيسي" أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن من سنوات عديدة خاصة حينما تولي الرئيس مقاليد الحكم في دولة 30يونيو الجديدة وظهر ذلك واضحا من خلال مواقف ثابتة راسخة وقوية

اضاف طواله: إن جولات الرئيس السيسي في كل دول العالم تؤكد حرص مصر الشديد على سرعة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أشار رئيس الجبهة إلي إن هذا اللقاء الهام أكد من جديد على 5رسائل هامة يأتي في مقدمتها التطابق في الرؤي حول خطورة الأوضاع في القطاع بالإضافة إلى الرفض القاطع لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين