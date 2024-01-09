بسمة بوسيل تبرز فخامة القفطان المغربي (صور)

استطاعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عكس نعومة وفخامة الزي الرسمي لدولة المغرب بعدة جلسات تصوير مميزة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

بسمة بوسيل

وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة ساحرة، ملئية بالتفاصيل الدقيقة المميزة لتعكس فخامة تصميم القفطان المغربي، المصمم من الحرير باللون الأصفر والمزين بالخيوط الذهبية مع حبات الخرز الملون، يتوسطه حزام عريض حول خصرها.

بسمة بوسيل

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الزمرد الأخضر لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة مرفوعه لأعلى مع انسدال بعضها على وجهها من الأمام، وزينته بتاج ذهبي مرصع بحبات الزمرد، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل من مواليد 10 مايو 1991 مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي الزوجة السابقة للمغني تامر حسني.

بسمة بوسيل

ستار اكاديمي

بسمة تعد أقوى الطلاب المشاركين في ستار ٱكاديمي في كل مواسمه فهي أول طالب/طالبة من طالبين الذين حصلوا على "top one" ثلاث مرات من غير أن يحصلوا على أي نسمية «نومنيه» والطالب الثاني هو الأردني محمد رمضان في الموسم السابع لكنه شارك "top one" الثاني مع السوري ناصيف زيتون، بينما بسمة لم تشاركه أي من الثلاث مع أي طالب آخر . وبسمة تعد أقوى الطلاب حضوراً بال"top" فقد حصلت على أربع مرات "top3" وأربع مرات "top2" وثلاث مرات "top1" ومرتان خارج التصنيف. وبسمة أيضاً من أقل الطلاب حصولاً على تسميات نومنيه فقد حصلت على أربع تسميات فقط اثنتان من أستاذة الفوكاليز ماري محفوظ واثنتان من أستاذة الرقص أليسار كراكلا. بسمة كانت أكثر الطلاب غناء في البرايمات في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات في 45 أغنية سواء منفردة، دويتو أو جماعية.

بسمة بوسيل

الأعمال الفنية

بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنقل مغربي إهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار ٱكاديمي بعنوان «محال». بعد ذلك تعرفت على المغني المصري تامر حسني وغنت معه دويتو «متسالنيش» وصور على هيئة فيديو كليب. وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.

بسمة بوسيل