بسمة بوسيل: طلاقي كان بمثابة «مصيبة».. وتامر حسني شخصية غالية عندي جدًا

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت تعاني الاكتئاب، وفي إحدى المرات التي كانت حزينة للغاية قررت الذهاب للاستوديو وهناك بكت بشدة، ثم فكرت مع نفسها حول عدم استغلالها لصوتها في الغناء، قائلة «من يومها قررت أن في أي وقت أشعر به بالحزن سأغني لأفرغ همي».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، أن الانفصال بالنسبة لها كان أمرا صعبا للغاية، متابعة أنها والفنان تامر حسني يحبان بعض للغاية كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين.

وتابعت، أن الفنان تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، مشيرة إلى التواصل المستمر فيما بينهما حتى الآن، فهو يتابع معها كل شئون حياتها، ويسأل عما تفعله، موضحة أن الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة صدمة حادة «تروما»، أو بمعنى المصريين «مصيبة».

وكانت تصدرت الفنانة بسمة بوسيل التريند، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعد الطلاق من تامر حسني منذ أيام قليلة.

وبدت على بسمة بوسيل السعادة كما حرصت على الغناء بعد غياب طويل وقدمت أغنية “مين اللي بيختار” فى حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.

بسمة بوسيل من الزفاف

عادت الفنانة المعتزلة “بسمة بوسيل” للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها لسنوات طويلة بسبب زواجها من الفنان تامر حسني.

بسمة بوسيل تعود للغناء:

نشرت “بسمة بوسيل” فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي تؤدي أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة هبة الطوجى بصوتها.

بسمة بوسيل من الزفاف

أعادت “بسمة بوسيل” غناء الأغنية بإحساس كبير، حيث ظهرت بالفيديو وهي ترقص بحماس وحرية كبيرة في مساحات خضراء على أنغام صوتها.

خلال ساعات قليلة استطاعت بسمة بوسيل أن تحصد مليون إعجاب ومشاهدة على الفيديو، بالإضافة إلى آلاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوتها وشجعتها على الاستمرار.

بسمة بوسيل من الزفاف

اعتزال بسمة بوسيل:

شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، وحصلت على المركز الثاني، و قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور الذي ساندها طيلة فترة مشاركتها في ستار ٱكاديمي بعنوان "محال".

وبعدها تعرفت على تامر حسني وقدمت معه دويتو "متسالنيش" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء، وصرحت في وقتها أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر"، وأضافت "اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة".

بسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسنى:

يذكر أن منذ أشهر قليلة أعلنت بسمة بوسيل، طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية إستوري على إنستجرام، وكتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده کلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يارب".

بينما حرص الفنان تامر حسني على التعليق على الأمر بمشاركة الجمهور ستوري قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة ١٢ عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يابسوم، سأظل الأب والأخ والسند والصديق، وفي حفظ الله".