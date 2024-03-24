كيفية مشاهدة كسوف الشمس الكلي لشهر أبريل

إنه وقت الظل، يا عزيزي! قريبًا، سيتمكن الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا الشمالية من تجربة أول كسوف للشمس منذ عقد تقريبًا.

على الرغم من أن آخر كسوف للشمس في أمريكا الشمالية حدث في عام 2017، إلا أنه من غير المتوقع حدوث الكسوف التالي قبل أغسطس 2044، لذا فإن اغتنام هذه اللحظة أمر بالغ الأهمية. يعد كسوف الشمس أكثر من مجرد ظل غريب، فهو فرصة مثالية للتسكع مع أحبائك في الخارج والتأمل في صغر حجم البشرية مقارنة بالكون الفسيح.

ما هو كسوف الشمس؟

يقول نوح بيترو، عالم مشروع أرتميس 3: "إنها محاذاة للشمس والقمر والأرض بطريقة يمر بها القمر مباشرة بين الشمس والأرض، مما يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح الأرض". في ناسا. إذا كنت في طريق الكسوف الكلي، فسوف ترى القمر يغطي الشمس بالكامل. خارج المسار الرئيسي؟ ربما لا تزال ترى كسوفًا جزئيًا، حيث يغطي القمر شريحة من الشمس.

على الرغم من مشاركة القمر، لا ينبغي الخلط بين كسوف الشمس وخسوف القمر. وخلال تلك الفترة، يمر القمر في ظل الأرض ويتحول إلى اللون الأحمر الداكن. يكون خسوف القمر مرئيًا في معظم أنحاء نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر في ذلك الوقت.

متى يكون كسوف الشمس 2024؟

سيحدث الكسوف الكلي للشمس عبر أجزاء من أمريكا الشمالية يوم الاثنين 8 أبريل. واعتمادًا على مكان وجودك في المسار الكلي، سيحدث كسوف الشمس في فترة ما بعد الظهر ومن المحتمل أن يستمر حوالي أربع دقائق. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى خريطة ناسا التي توضح بالتفصيل الوقت المحدد الذي ستشهد فيه مدن أمريكية مختلفة الكسوف.

أين ستكون مرئية؟

وبينما يحدث الكسوف الكلي للشمس في المقام الأول في المكسيك والولايات المتحدة، فإن قسمًا صغيرًا من شرق كندا يقع أيضًا على طول المسار الكلي. لمعرفة كيف قد يبدو الأمر في مواقع مختلفة، قم بزيارة هذا الموقع الرائع الذي أنشأه عالم رياضيات متقاعد يحاكي كسوف الشمس.

ثلاث مدن مكسيكية كبرى حيث يمكنك رؤية كسوف الشمس الكلي هي مازاتلان، دورانجو، وتوريون.

هناك العديد من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يمكنك تجربة الشعور بالكمال. عدد قليل من المواقع تشمل دالاس، تكساس؛ راسلفيل، أركنساس؛ كاربونديل، إلينوي؛ غرينوود، إنديانا؛ و بوفالو، نيويورك.

يعد العثور على مكان يمكنك فيه تجنب السماء الملبدة بالغيوم أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل تجربة مشاهدة. يقول بيترو: "لا سيما في شمال نيو إنجلاند، يمكن أن يكون الطقس أكثر برودة وغيومًا". "من خلال المكسيك ووسط تكساس، قد تتمكن من العثور على أماكن من المرجح أن تحصل على سماء صافية."

هل تريد السفر إلى مكان ما ضمن المسار الكلي؟ قد يتعين عليك أن تكون مبدعًا في هذه المرحلة، نظرًا لأن العديد من الفنادق والمخيمات الموجودة داخل المسار الأساسي محجوزة بالكامل منذ أشهر. ربما تفكر في العثور على مكان للمبيت فيه طوال الليل على بعد ساعة أو نحو ذلك خارج الطريق الرئيسي والقيادة في فترة ما بعد الظهر لمشاهدة كسوف الشمس.

هل أنا حقا بحاجة إلى ارتداء نظارات الكسوف؟

الجواب نعم.

يقول مات بوثويل، عالم الفلك العام في معهد كامبريدج لعلم الفلك: "إن النظر إلى أي قدر من الشمس أمر خطير حقًا". "لذلك يجب عليك الحصول على نظارات الكسوف لمشاهدة تقدم القمر على وجه الشمس." ومجرد ارتداء زوج من النظارات الشمسية النموذجية لن يفي بالغرض، فأنت تريد حماية للعين حاصلة على شهادة ISO للمراقبة المباشرة لأشعة الشمس.

من الناحية المثالية، قد تتمكن من الحصول على زوج مجاني من نظارات كسوف الشمس من مكتبة محلية أو مرصد يقدم حماية معتمدة من ISO في الفترة التي تسبق الحدث. في حين أنه من الممكن شراء النظارات عبر الإنترنت، كن حذرًا من المنتجات المزيفة. قم بزيارة موقع الجمعية الفلكية الأمريكية للحصول على قاعدة بيانات للموردين المعتمدين. إذا انتظرت حتى الثانية الأخيرة في يوم كسوف الشمس، فقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق المال مقابل زوج باهظ الثمن.

أين يمكنني بثه عبر الإنترنت؟

إذا لم تكن قادرًا على تجربته شخصيًا، فإن وكالة ناسا ستقوم ببث مباشر لكسوف الشمس على موقع يوتيوب. يمكن لمشاهدي البث المجاني عبر الإنترنت أن يتوقعوا رؤية مناظر تلسكوبية للكسوف بالإضافة إلى سياق مفيد من خبراء الفضاء.