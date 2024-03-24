الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة منتخب كرواتيا تزور الأهرامات

بعثة كرواتيا
بعثة كرواتيا

حرصت بعثة منتخب كرواتيا اليوم الأحد، على زيارة الأهرامات خلال تواجدها في القاهرة حيث تشارك في بطولة كأس عاصمة مصر الإدارية ضمن برنامجها السياحي، 

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منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

ويشارك منتخب كرواتيا في كأس عاصمة مصر الإدارية، وتخطت تونس في دور نصف النهائي بعد الفوز عليها بنتيجة 5-4 لتضرب موعدا مع مصر في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد عبر ركلة جزاء في نصف النهائي.

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تشكيل منتخب تونس أمام كرواتيا

ويلتقي منتخب مصر وكرواتيا في النهائي يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 

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