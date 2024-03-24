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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

منتخب مصر يؤدي مرانه
منتخب مصر يؤدي مرانه

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء ٢٦ مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

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موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

خاض لاعبو المنتخب الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة ، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية و جمل فنية .

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن عقب انتهاء المران ، على حضور مباراة تونس و كرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح .

ستكون مباراة النهائي بين مصر وكرواتيا يوم الجمعة المقبلة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 

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منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر
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