منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء ٢٦ مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

خاض لاعبو المنتخب الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة ، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية و جمل فنية .

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن عقب انتهاء المران ، على حضور مباراة تونس و كرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح .

ستكون مباراة النهائي بين مصر وكرواتيا يوم الجمعة المقبلة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.