جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا للعاملين بالجهاز الإداري

نظمت جامعة كفر الشيخ، إفطارًا جماعيًا للعاملين وأسرهم من الجهاز الإداري، اليوم الأحد، وذلك بمطعم المدن الجامعية، بحضور رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وأسرهم.



يأتي ذلك في إطار الحفل السنوي الذي تنظمه الجامعة خلال شهر رمضان المبارك لتناول قيادات الجامعة مع العاملين وأسرهم.