الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد الدولي لأبناء "عرب 48" يرفض التهجم الإسرائيلي على أبناء فلسطين الداخل

فلسطين الداخل عرب
فلسطين الداخل " عرب ٤٨"

رفض الدكتور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا (كوماي) والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية وإذاعة كوماي الدولية، والاتحاد الدولي لأبناء عرب 48 بالتهنئة، التهجم الذي يحدث من الإسرائيليين ضد فلسطينيون الداخل ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية " عرب ٤٨" بسبب تضامنهم مع شعبهم في قطاع غزة .

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وأشار " عودة"، إلى أن مظاهرة امس في مدينة مجد الكروم لفلسطين الداخل جاءت  لمؤازرة فلسطينيون الداخل "عرب ٤٨" وذلك بعد اصدار اسرائيل قانون بعد عملية ال ٧ من اكتوبر الماضي، تمنعهم من خلاله المشاركة في المظاهرات او كتابة أي منشور على صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك تضامنا مع شعب فلسطين، فضلا عن حبس ووقف طلاب الجامعات ورجال السياسة بالدولة من فلسطينين الداخل " عرب ٤٨".


وأكد " عودة"، أنه لا يقدر احد ان يعلمنا الوطنية والانتماء لعروبتنا، ولا يستطيع أحد إلغاء هويتنا وانتمائنا لبلدنا الأم، وباسمى وبإسم اتحاد عرب ٤٨ لا نقبل اي تهجم على فلسطيني الداخل ولا نقبل اعطاءنا اي درس في الوطنية والانتماء لفلسطين.

 

 

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