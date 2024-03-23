هنية يشارك في جنازة والدة أسير ويؤكد: ربت أبنائها على حب فلسطين

شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قيادات الحركة، في جنازة الحاجة المرحومة "أم نبيل سلامة" والدة الأسير القسامي القائد حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ أكثر من 27 عاماً، والتي وصلت قبل أيام إلى أرض قطر لتلقي العلاج.

وفي بيان نشرته حماس عبر حسابها، قال رئيس الحركة خلال الجنازة: "أم نبيل هي الأم والمرأة التي رابطت في خندق غزة الصابرة المجاهدة التي تخوض معركة تاريخيّة ، وفي خندق الجهاد والمقاومة وربت أبناءها على حبّ الله ورسوله وحب فلسطين والأقصى وحب الجهاد من أجل تحرير بيت المقدس، ودفعت بأبنائها إلى صفوف القسام وساحات الوغى فكانوا من خير من حمل المصحف والبندقية، فمنهم من وقع شهيداً ومنهم من وقع أسيراً، فكانت تقف وراءهم كالطود الشامخ كالعمق الاستراتيجي التي تمثله المرأة المسلمة على أرض فلسطين وفي كل أرض عربية وإسلامية".

وأكد رئيس الحركة أن أم نبيل رغم تغييب ابنها الأسير حسن سلامة أحد أعلام المقاومة على أرض فلسطين لأكثر من 27 عاماً، إلا أنها كانت دائماً تشدُّ من عزمه وعزيمته برسائلها وكلماتها واستقبالها لقيادة المقاومة، وبمداومتها وهي تقف أمام مقرات الصليب الأحمر تنادي بضرورة تحرير الأسرى.

وشدد هنية في ختام كلمته أن قيادة المقاومة تعاهد أم نبيل والبطل حسن سلامة وجميع أسرانا البواسل أنها ستكسر قيدهم و لينعم والاسرى بعالم الحرية بإذن الله.

هذا وقد شارك في التشييع عدد من قيادات الحركة الأخ خالد مشعل ود. خليل الحية والأخ حسام بدران،

كما شارك كل من السفير الفلسطيني في الدوحة ونائب السفير وجمعٌ غفير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية.