توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها النائب العام المستشار محمد شوقي، ولفيف من قادة النيابة العامة، إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية.

لقاءات مع موظفي النيابات

كما التقى النائب العام موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

والتقى المستشار محمد شوقي ووفد النيابة العامة، المستشارين رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية.

لقاء مع محافظ الإسكندرية

وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى المستشار محمد شوقي، محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛ مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، مدير أمن الإسكندرية، مدير مباحث الإسكندرية، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.