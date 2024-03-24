تفاؤل في ريال مدريد بشأن تجديد عقد كروس

تسود حالة من التفاؤل داخل ريال مدريد بعدما بدأت الإدارة في تجديد عقد الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.



ومن المقرر انتهاء عقد كروس مع ريال مدريد في الصيف المقبل من هذا العام، حيث يعمل النادي الملكي على التجديد للدولي الألماني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك حالة من التفاؤل داخل ريال مدريد بشأن تجديد توني كروس لعقده مع العملاق الإسباني، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبة في الاستمرار داخل قلعة “سنتياجو بيرنابيو”.

وأوضحت أن ريال مدريد يرغب في التجديد لكروس لمدة موسمين مقبلين، بعد الأداء القوي الذي أظهره طوال الموسم الحالي.

ويعد توني كروس أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم خلال الفترة الحالية، حيث يترقب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مستقبله مع ريال مدريد.