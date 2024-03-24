الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يبحث تجديد عقد توني كروس

كروس وأنشيلوتي
كروس وأنشيلوتي

يبحث ريال مدريد الإسباني تجديد عقد لاعب وسطه الألماني توني كروس خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي يستمر بتقديمها نجم الميرينجي.

txt

شباب الأهلي ضيفًا على سيراميكا بدوري الجمهورية


وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز يضع تجديد عقد كروس كأولوية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هناك اتجاهًا لدي ريال مدريد بالتجديد للألماني دون إجراء أي صفقات في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن كروس سيدرس العرض المُقدم من ريال مدريد ومن ثم اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل.
الجدير بالذكر أن عقد توني كروس مع ريال مدريد بنتهي مع نهاية الصيف المقبل 2024، حيث يحق له التوقيع لأي نادي يرغب في اللعب له خلال الفترة الحالية.

مواد متعلقة

طائرة المقاولون العرب تتخطى القاهرة
الجريدة الورقية