ريال مدريد يبحث تجديد عقد توني كروس

يبحث ريال مدريد الإسباني تجديد عقد لاعب وسطه الألماني توني كروس خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي يستمر بتقديمها نجم الميرينجي.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز يضع تجديد عقد كروس كأولوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هناك اتجاهًا لدي ريال مدريد بالتجديد للألماني دون إجراء أي صفقات في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن كروس سيدرس العرض المُقدم من ريال مدريد ومن ثم اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل.

الجدير بالذكر أن عقد توني كروس مع ريال مدريد بنتهي مع نهاية الصيف المقبل 2024، حيث يحق له التوقيع لأي نادي يرغب في اللعب له خلال الفترة الحالية.