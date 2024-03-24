طرق طبيعية للتعامل مع الصداع دون دواء

لكي لا تعاني من الصداع، ليس من الضروري شرب الدواء، هناك العديد من الطرق الطبيعية للتعامل مع هذه المشكلة.

وفقا لجمعية الصداع الأمريكية، غالبا ما تكون هذه المشكلة علامة على أن الجسم يحتاج إلى الراحة وفي بعض الأحيان، لتخفيف الحالة، يكفي الاستلقاء والاسترخاء لمدة 10 دقائق في غرفة ذات نوافذ ستائر.

سبب شائع آخر للصداع هو انخفاض مستويات السكر في الدم، وفي مثل هذه اللحظات، يمكنك "العلاج" بوجبة خفيفة.

ويوصي الخبراء بالمنتجات الغنية بالمغنيسيوم - السبانخ والتوفو وبذور عباد الشمس واليقطين.

في الحالات التي يرتبط فيها الصداع بنزلة برد أو احتقان الجيوب الأنفية، يمكن أن يكون الاستحمام الساخن مفيدا وإذا لم يكن هناك برد، يمكن أن تكون الكمادات الباردة على الجبهة وسيلة لتخفيف الصداع - تحتاج إلى الاستلقاء مع مثل هذا الضغط لفترة من الوقت.

وأيضا، واحدة من الطرق المجربة لعلاج الصداع دون دواء هي التدليك ويلاحظ الأطباء أن أي لمسة خفيفة بأطراف أصابعك يمكن أن تخفف الألم، ويعيد التدليك إمدادات الدم ويسمح للجسم بالاسترخاء، مما يخفف من التشنجات - سبب الألم.

صداع التوتر هو ما يواجهه ما يصل إلى 80٪ من الأشخاص الذين يعيشون في العالم في التجربة الشخصية.

ويحدث هذا الألم بسبب ركود الدم في منطقة ذوي الياقات البيضاء وتصلب العضلات. في مثل هذه الحالة، يساعد عجن الرقبة وتحريك الرأس لأعلى، ثم لأسفل، ثم اليمين واليسار.