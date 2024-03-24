غدا.. محاكمة المتهمين بالشروع في قتل كبابجي شهير ببورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، غدا الأثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالشروع في قتل كبابجي شهير ببورسعيد.

ترجع تفاصيل الواقعة بدائرة قسم العرب، وبالتحديد يوم 27 من شهر 5 عام 2023 والمتهم فيها كل من: «أ.م.ح.ر»، و«ز.م.ح.ر»، و«ا.ع.م ع»، و«م.م.ا»، و«م.ر.ع.ا.ز»، و«م م.م.ع»، حيث قاموا بانفسهم وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما قبل المجني عليهما: مصطفى تميم التميمي عبده على، واحمد تميم التميمي عبده على، وقاطني منطقة طرح البحر خلف المتحف الحربي.

وثبت شروع المتهمون في قتل المجني عليه مصطفى تميم التميمي عبده على عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، لما فاضت به صدورهم من غيظ مفتريه فاحتلكهم شيطانهم وأمسك زمام أمرهم فقصدوا إلى محل تواجده مدججين بالأسلحة البيضاء، واشهروها في مواجهته، عاكفين على تسديدها اليه غير مرة غير عابئين بروحه، فجاهد في درب بغيتهم بما قبضته يده من أدوات تمكنه من ذلك، إلا أن المتهم الأول قد تمكن من تسديد ضربتين له بالسلاح الأبيض السكين قاصدين إزهاق روحه، محدثين به الإصابات، إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به، وهو تمكنه من أن يدرئ بعضا من بغيهم، وعدم إيصال ضرباتهم في مواضع قاتلة.

واقر المجني عليه بأنه على إثر مشاجرة فيما بين المتهم الأول والثاني وشقيقه وإحداث إصابة كل منهما للاخر، فوجئ بقيام المتهمين الثالث والرابع يستقلان سيارة قابعين بها أمام الحانوت الخاص به الكبابجي الشهير، فقصد اليهم وجاهد في حل الأمر بينهم إلا أن قام المتهمين بالتحريك بالسيارة، وعقب ذلك فوجئ بعودة ذات السيارة ودراجتين ناريتين يستقلونها، وأشهر في مواجهته الأسلحة البيضاء سكاكين ومطاوي، وقصدوا إلى الحانوت خاصته يهشموا محتوياته يبغون شقيقه، فاقبض يده على كرسي ومن ثم على أريكة للحيلولة دون تعدي المتهمين عليه، فانبئهم المتهم الثالث بشخصه واعاد لهم بفتكه وازهاق روحه، فكالوا له العديد من الضربات إلى أن تمكن الأول من تسديد الضربتين بالسلاح الابيض السكين، محدثا به الإصابات، وعزي قصدهم من ذلك استعراض القوة وفرض السيطرة وازهاق روحه، وعدم بلوغهم مقصدهم جاء لتمكنه من درء العديد من الضربات القاتلة.

وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه العرب محمود زكي، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة إرتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجني عليه، وتمكنه من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر باحرازه على سكين، وبضبط الثاني عثر على سلاح أبيض مطواة، وبضبط الثالث عثر على مطواة، وضبط المتهمين من الرابع إلى السادس، وبمواجهتهم أقر المتهمين باحرازهم للاسلحة البيضاء وارتكابهم الواقعة.

وبالفحص تبين إصابات المجني عليه في جرح قطعي باصبع السبابة الأيسر، وقطع بالوتر الباسط للاصبع والضفيره العصبية، وكسر بالعظمه السلامية الأولى، وقطع بالوتر الباسط للسبابة اليسرى، وجميع الإصابات إصابات قطعية رضية تحدث من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة ذات حافة ثقيلة نوعا أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث على نحو ما ورد بالأوراق.